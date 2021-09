Milan-Lazio 2-0, riecco Ibrahimovic: primato e festa a San Siro

Zlatan Ibrahimovic a segno in Milan-Lazio 2-0 ieri pomeriggio a San Siro. Gol dello svedese a pochi minuti dal suo ingresso in campo

Daniele Triolo

Milan-Lazio, ieri pomeriggio a San Siro, è terminata 2-0 nel segno di Zlatan Ibrahimovic. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la prestazione dei rossoneri di Stefano Pioli. I quali hanno schiantato la squadra di Maurizio Sarri e conquistato meritatamente tre punti in uno scontro diretto per la Champions.

Sandro Tonali, atteso da più di un anno, per il quotidiano generalista è "un gigante in mezzo al campo". Rafael Leao, autore del gol che, sul finire del primo tempo, aveva aperto le danze a San Siro è "finalmente spietato". E che dire, poi, del protagonista della partita, Ibrahimovic. A 5' dal suo ingresso in campo in Milan-Lazio, ha mandato i rossoneri in visibilio con il più facile dei gol.

2-0 senza storia quello del Diavolo sui biancocelesti e terza vittoria di fila in Serie A. Buon viatico, senza dubbio, per la doppia trasferta in programma questa settimana. Mercoledì sera, infatti, i rossoneri saranno di scena a Liverpool per l'esordio in Champions League. Quindi, domenica prossima, sempre in prima serata, difficile match allo 'Stadium' in casa di una Juventus già a -8 in classifica dai rossoneri.

Il Milan visto contro la Lazio è stato pronto, confortato dal gioco e convinto dei propri mezzi. La squadra di Pioli ha vinto il primo scontro diretto dell'anno, secondo il 'CorSera', imponendo sin dall'inizio il suo ritmo, affondando negli spazi e cercando, sempre, la verticalizzazione. La Lazio è andata subito in sofferenza. In 90' neanche un'occasione per i biancocelesti, soltanto tre tiri telefonati che Mike Maignan ha controllato agevolmente.

A completare la serataccia dei romani, i fischi a Franck Kessié in occasione del calcio di rigore sbagliato ed i cori razzisti verso Tiémoué Bakayoko, per i quali il Milan sta pensando di presentare un esposto alla FIGC. Sarri, molto nervoso, a fine partita ha anche rimediato un cartellino rosso dopo essersela presa con Alexis Saelemaekers. Nella partita del Milan, invece, solo note positive: furore, ardore, ritmo.

Il Diavolo ha pressato forte e sfruttato le fasce, creato tante occasioni fino al gol del vantaggio, siglato da Leao dopo un bello scambio con Ante Rebic. I rossoneri avrebbero potuto chiudere la contesa già nel primo tempo, ma Kessié ha tirato sulla traversa un calcio di rigore giustamente concesso dall'arbitro Daniele Chiffi di Padova, con l'ausilio del V.A.R., per un intervento scomposto di Ciro Immobile sullo stesso ivoriano.

Nella ripresa, però, il Milan ha chiuso la contesa contro la Lazio grazie a Ibrahimovic, ben servito da Rebic (due assist per il croato, autore di un'ottima partita). Lo svedese, in gol 175 giorni dopo l'ultima volta, si è così 'scaldato' per la trasferta di Liverpool. Zlatan is back, il Milan, invece, non se n'è mai andato.