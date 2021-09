Risultati Serie A – Milan-Lazio 2-0 : tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutto ciò che è successo a 'San Siro' nei numeri

Prova di forza notevole del Milan, che riesce ad avere la meglio per 2-0 sulla Lazio. A giudicare da quello che si è visto nei 90 minuti, però, il risultati poteva essere tranquillamente più netto. Dopo il gol di Rafael Leao, infatti, Franck Kessie ha sbagliato un rigore che non ha permesso ai rossoneri di terminare il primo tempo in vantaggio di due reti. La seconda marcatura è però arrivata a metà secondo tempo con Zlatan Ibrahimovic che ha dovuto soltanto spingere in porta un assist al bacio di Ante Rebic. Tre partite e tre vittorie: i rossoneri sono belli da vedere e concreti. Ora c'è la trasferta ad Anfield, poi un altro big-match contro la Juventus. Ecco il tabellino di Milan-Lazio.