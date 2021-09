Milan-Lazio, Pioli: “Ibrahimovic non invecchia mai. Leao è un punto di forza”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. La gara è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Sono partite con il livello molto alto e abbiamo messo in campo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente"

Su Leao: "E' già un punto di forza. Ha solo 22 anni, ed è solo il terzo campionato in Italia. Deve diventare ancora più efficace in zona offensiva, ci dà tante soluzione, come Rebic. C'è grande sacrifico e disponibilità si tutti. Solo così ci divertiamo noi e facciamo divertire i nostri tifosi".