Cori razzisti a Bakayoko, il Milan: “Valutiamo esposto alla FIGC”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato un possibile esposto alla FIGC per i cori razzisti all'indirizzo di Bakayoko

In occasione dell'ingresso in campo di Tiemoué Bakayoko in Milan-Lazio, dal settore ospiti sono arrivati dei cori discriminatori all'indirizzo del centrocampista francese. Un episodio da condannare che il club rossonero non vuole far passare inosservato. Ecco il comunicato del Diavolo pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter: "In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC".