Perché il Milan ha iniziato la stagione con tanti alti e bassi? Il giornalista Franco Ordine, nella sua lunga analisi a "Il Corriere dello Sport", ha parlato di un bisogno di un leader nello spogliatoio del Milan prendendo come esempio il cambiamento portato ai tempi di Pioli dall'arrivo di Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović. Da quel momento in poi i rossoneri cambiarono marcia iniziando una crescita costante che portò alla conquista dello Scudetto. Ordine sottolinea l'impatto di Ibrahimović a Milanello:

Il precedente storico: la svolta impressa da Ibrahimovic

"Durante gli allenamenti, continuava a dare la sveglia, in particolare a qualche esponente di giovanissima anagrafe ed esperienza, tipo Leao, oppure Theo Hernandez o ancora Maignan che non a caso risultarono determinanti".

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"L’identità è stata svelata dallo stesso Amorim durante lo sfogo di mercoledì notte a San Siro. Ha detto: «Pavlović è pronto a morire in ogni allenamento!». Ecco il riferimento. Perché il resto della truppa rossonera non è pronto a tenere alta l’asticella tutti i giorni".

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La ricetta di Ordine: il ruolo dei senatori per curare il Milan

"Il bravo medico è colui il quale oltre a identificare la patologia è in grado di curarla. E in questo senso deve farsi aiutare dal club e da qualche altro senatore. Ogni riferimento a Maignan, il capitano, a Rabiot che ha debuttato in Europa League e da capitano ed è prossimo al prolungamento di contratto, a Modrić, è indispensabile per recuperare al più presto ciò di cui ha bisogno adesso il Milan".

La domanda che si pone il giornalista è chi potrebbe prendere questo ruolo nel Milan di oggi?Ordine conclude la sua analisi parlando della possibile soluzione:

Analisi molto interessante quella di Ordine: effettivamente l'arrivo di Ibrahimović cambiò completamente la mentalità di una squadra che non aveva ancora trovato il giusto percorso da correre. Il paragone con i leader odierni si può fare forse più sull'impatto in campo che fuori: Maignan, Rabiot e Modrić devono guidare la squadra con le loro prestazioni, con tutti i calciatori che devono prendere esempio dalla voglia e dalla grinta continua di Pavlović.