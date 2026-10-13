Svolta per il club rossonero: lo svedese conclude il lavoro quotidiano con il Diavolo ma mantiene il ruolo di Senior Advisor per Gerry Cardinale

Daniele Triolo
- Milano
Milan, Ibrahimovic si regala una Ferrari

Milan, Ibrahimovic si regala una Ferrari F80 da 1.200 CV per il compleanno | VIDEO

Il riassetto societario in casa rossonera passa attraverso una svolta clamorosa: Zlatan Ibrahimović è ufficialmente fuori dalla gestione sportiva quotidiana del Milan. L'indiscrezione, riferita da 'Sky Sport', traccia una linea netta rispetto al passato recente del club milanese. L'impegno sul campo e le decisioni di mercato dell'ex attaccante svedese - seppur tecnicamente sia sempre rimasto fuori dai quadri dirigenziali del club di Via Aldo Rossi - sono giunti al termine. Tuttavia, la frattura non è totale: Ibrahimović manterrà infatti il suo ruolo di Senior Advisor per il fondo proprietario RedBird Capital Partners, guidato da Gerry Cardinale.

Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor RedBird per AC Milan)

Ibrahimović e il Milan: cosa cambia nell'organigramma sportivo

L'addio alle attività quotidiane di Milanello rappresenta un cambio di rotta significativo. Se fino a pochi mesi fa lo svedese figurava come l'anello di congiunzione principale tra la squadra e la proprietà statunitense, oggi le dinamiche a Casa Milan vengono ridefinite una volta per tutte. Il ridimensionamento del suo raggio d'azione sposta il focus di Ibrahimović dalle decisioni strettamente di campo sul Milan a un ruolo puramente consultivo e corporate per RedBird. Allontanandolo di fatto dalle scelte quotidiane sul Milan, club per cui - da calciatore - ha indossato la maglia 163 volte, segnato 93 gol e fornito 35 assist, vincendo 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana.

La decisione del club: il retroscena su Gerry Cardinale e Ruben Amorim

Secondo le ricostruzioni fornite dagli esperti , la scelta di ridefinire i ruoli non è legata a frizioni interne con il nuovo allenatore Rúben Amorim. Le indiscrezioni escludono qualsiasi tipo di veto o imposizione da parte del tecnico portoghese. La decisione finale sarebbe invece maturata direttamente al vertice, frutto di una volontà condivisa dello stesso Ibrahimović e del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, intenzionati a strutturare l'area sportiva secondo un nuovo modello operativo che separi nettamente la consulenza strategica dalle mansioni sul campo. Ad ogni modo, Ibra si era già distaccato - nel concreto - dalla gestione del quotidiano rossonero già da tempo, dalla seconda metà della scorsa stagione, per dissidi con l'ex tecnico Massimiliano Allegri. Negli ultimi mesi, poi, era stato negli Stati Uniti d'America come commentatore dei Mondiali per 'Fox Sports', lasciando Cardinale ed Amorim ad occuparsi del Milan e, al suo rientro, si è visto a Milanello una sola volta, per giunta in qualità di semplice visitatore. Una decisione, quindi, che era nell'aria ma che è stata di fatto resa pubblica soltanto ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti