Il riassetto societario in casa rossonera passa attraverso una svolta clamorosa: Zlatan Ibrahimović è ufficialmente fuori dalla gestione sportiva quotidiana del Milan. L'indiscrezione, riferita da 'Sky Sport', traccia una linea netta rispetto al passato recente del club milanese. L'impegno sul campo e le decisioni di mercato dell'ex attaccante svedese - seppur tecnicamente sia sempre rimasto fuori dai quadri dirigenziali del club di Via Aldo Rossi - sono giunti al termine. Tuttavia, la frattura non è totale: Ibrahimović manterrà infatti il suo ruolo di Senior Advisor per il fondo proprietario RedBird Capital Partners, guidato da Gerry Cardinale.

Ibrahimović e il Milan: cosa cambia nell'organigramma sportivo

La decisione del club: il retroscena su Gerry Cardinale e Ruben Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'addio alle attività quotidiane di Milanello rappresenta un cambio di rotta significativo. Se fino a pochi mesi fa lo svedese figurava come l'anello di congiunzione principale tra la squadra e la proprietà statunitense, oggi le dinamiche a Casa Milan vengono ridefinite una volta per tutte. Il ridimensionamento del suo raggio d'azione sposta il focus di Ibrahimović dalle decisioni strettamente di campo sul Milan a un ruolo puramente consultivo e corporate per RedBird. Allontanandolo di fatto dalle scelte quotidiane sul Milan, club per cui - da calciatore - ha indossato la maglia 163 volte, segnato 93 gol e fornito 35 assist, vincendo 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana.Secondo le ricostruzioni fornite dagli esperti , la scelta di ridefinire i ruoli non è legata a frizioni interne con il nuovo allenatore. Le indiscrezioni escludono qualsiasi tipo di veto o imposizione da parte del tecnico portoghese. La decisione finale sarebbe invece maturata direttamente al vertice, frutto di una volontà condivisa dello stesso Ibrahimović e del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, intenzionati a strutturare l'area sportiva secondo un nuovo modello operativo che separi nettamente la consulenza strategica dalle mansioni sul campo.Ad ogni modo, Ibra si era già distaccato - nel concreto - dalla gestione del quotidiano rossonero già da tempo, dalla seconda metà della scorsa stagione, per dissidi con l'ex tecnico Massimiliano Allegri. Negli ultimi mesi, poi, era stato negli Stati Uniti d'America come commentatore dei Mondiali per 'Fox Sports', lasciando Cardinale ed Amorim ad occuparsi del Milan e, al suo rientro, si è visto a Milanello una sola volta, per giunta in qualità di semplice visitatore. Una decisione, quindi, che era nell'aria ma che è stata di fatto resa pubblica soltanto ora.