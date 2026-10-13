Svolta per il club rossonero: lo svedese conclude il lavoro quotidiano con il Diavolo ma mantiene il ruolo di Senior Advisor per Gerry Cardinale
Milan, Ibrahimovic si regala una Ferrari F80 da 1.200 CV per il compleanno | VIDEO
Il riassetto societario in casa rossonera passa attraverso una svolta clamorosa: Zlatan Ibrahimović è ufficialmente fuori dalla gestione sportiva quotidiana del Milan. L'indiscrezione, riferita da 'Sky Sport', traccia una linea netta rispetto al passato recente del club milanese. L'impegno sul campo e le decisioni di mercato dell'ex attaccante svedese - seppur tecnicamente sia sempre rimasto fuori dai quadri dirigenziali del club di Via Aldo Rossi - sono giunti al termine. Tuttavia, la frattura non è totale: Ibrahimović manterrà infatti il suo ruolo di Senior Advisor per il fondo proprietario RedBird Capital Partners, guidato da Gerry Cardinale.
Ibrahimović e il Milan: cosa cambia nell'organigramma sportivoL'addio alle attività quotidiane di Milanello rappresenta un cambio di rotta significativo. Se fino a pochi mesi fa lo svedese figurava come l'anello di congiunzione principale tra la squadra e la proprietà statunitense, oggi le dinamiche a Casa Milan vengono ridefinite una volta per tutte. Il ridimensionamento del suo raggio d'azione sposta il focus di Ibrahimović dalle decisioni strettamente di campo sul Milan a un ruolo puramente consultivo e corporate per RedBird. Allontanandolo di fatto dalle scelte quotidiane sul Milan, club per cui - da calciatore - ha indossato la maglia 163 volte, segnato 93 gol e fornito 35 assist, vincendo 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana.
La decisione del club: il retroscena su Gerry Cardinale e Ruben AmorimSecondo le ricostruzioni fornite dagli esperti , la scelta di ridefinire i ruoli non è legata a frizioni interne con il nuovo allenatore Rúben Amorim. Le indiscrezioni escludono qualsiasi tipo di veto o imposizione da parte del tecnico portoghese. La decisione finale sarebbe invece maturata direttamente al vertice, frutto di una volontà condivisa dello stesso Ibrahimović e del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, intenzionati a strutturare l'area sportiva secondo un nuovo modello operativo che separi nettamente la consulenza strategica dalle mansioni sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA