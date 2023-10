Milan-Juventus, Mirante titolare: non accade da maggio 2021

C’è un grosso e inatteso guaio fra i pali per il Milan: come scrive Il Corriere della Sera in vista dello scontro diretto di domenica sera a San Siro contro la Juventus i rossoneri perdono anche il secondo portiere Sportiello. Rischia di star fuori più di un mese. In porta contro i bianconeri dovrà quindi andare il terzo, Mirante, che non gioca una partita da titolare da un Roma-Manchester United di Europa League del 6 maggio 2021. Due anni e mezzo, un’eternità. Una brutta tegola per Pioli, che dovrà fare a meno anche dell’altro squalificato Theo Hernandez. Anche una bella notizia per il Milan: contro la Juventus tornerà Krunic. LEGGI ANCHE: Scommesse, Barella tra i nomi menzionati dalla fonte di Corona