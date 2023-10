Scommesse, Barella tra i nomi menzionati dalla fonte di Corona

C'è anche Barella tra i nomi coinvolti nel caso calcio scommesse? Maurizio Petra, ovvero il “famoso” zio dell’ex dell’Inter Antonio Esposito e fonte delle rivelazioni di Fabrizio Corona, ha parlato del caso scommesse e in particolare di Nicolò Zaniolo. Nella sua lunga intervista al giornale La Verità c'è un passaggio che potrebbe avere delle ripercussioni future. Ci sarebbe un dispositivo Usb nascosto in uno studio legale che ora potrebbe finire in Procura.