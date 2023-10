Milan, infortunato Sportiello: contro la Juve gioca Mirante | PM News

Piove sul bagnato in casa Milan. In occasione della partita di domenica sera, a 'San Siro', contro la Juventus, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare a Mike Maignan, portiere titolare, squalificato poiché espulso a 'Marassi' contro il Genoa prima della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.