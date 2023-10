Scommesse: Tonali, ombra di illecito sportivo. Il Milan era all’oscuro

Per Tonali posizione differente, più 'pesante'. Il centrocampista italiano, classe 2000, ha infatti ammesso di aver effettuato scommesse anche su più gare del Milan, club per cui è stato tesserato dal 2020 al 2023. Specificando, però, di non aver mai alterato il risultato delle partite dei rossoneri in alcun modo.

Il club ha fatto sapere di non essere a conoscenza dei suoi problemi — Su di lui, però, ha evidenziato 'Il Messaggero', c'è l'ombra dell'illecito sportivo. Anche se il Milan si dice all'oscuro dei problemi di ludopatia manifestati negli ultimi giorni dall'ex centrocampista della formazione di Stefano Pioli. Quanto rischia, ora, Tonali?

Le confessioni rilasciate alla Procura di Torino ed a quella della F.I.G.C. coincidono. L'obiettivo di Tonali e dei suoi legali sarebbe quello di prendere massimo 16 mesi di squalifica più altri 16 di prescrizioni alternative. Ovvero, un percorso riabilitativo per uscire una volta per tutte dal tunnel della ludopatia. Tonali, scommesse sul Milan e non solo: gli ultimi sviluppi >>>

