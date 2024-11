Milan-Juventus, Jovic ci sarà? La pubalgia lo ferma anche con la Serbia

Novità per quanto riguarda Luka Jovic. L’attaccante, come scrive 'Tuttosport', non gioca neanche con la Serbia. Ci sarà in Milan-Juventus?

Il Milan è arrivato alla sosta delle nazionali solamente al settimo posto in Serie A . I rossoneri dovranno cercare di recuperare punti, visto che sono distanti 8 punti dal primo posto del Napoli . Alla ripresa, i ragazzi di Paulo Fonseca giocheranno contro la Juventus , in una sfida fondamentale se si vorrà tenere il treno dello Scudetto. Ecco novità sul rientro degli infortunati.

Milan-Juventus, Jovic non gioca neanche in Nazionale: ecco le ultime notizie

Novità per quanto riguarda Luka Jovic. L’attaccante, come scrive 'Tuttosport', indisponibile per il Milan da metà ottobre a causa della pubalgia, è stato escluso dai convocati della Serbia per la trasferta di ieri sera in Svizzera. Jovic resterà ancora qualche giorno a Belgrado con uno specialista della nazionale per cercare di curarsi al meglio. Poi tornerà a Milanello. LEGGI ANCHE: Milan adattati a Leao! Può essere un bomber: c'è una chiave