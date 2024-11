Tuttavia, non tutti seguiranno le indicazioni dettate dall'allenatore: Gabbia e Florenzi, si presenteranno comunque al centro sportivo per lavorare. Il difensore rossonero, in particolare, sta seguendo un programma di recupero che non prevede delle pause: il suo obiettivo è la partita contro la Juventus a San Siro. Se tutto procederà secondo i piani, Gabbia potrebbe esserci e lottare per un posto da titolare.