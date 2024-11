Milan-Juventus, Gabbia punta al rientro: sarebbe fondamentale

Il Milan è arrivato alla sosta delle nazionali solamente al settimo posto in Serie A . I rossoneri dovranno cercare di recuperare punti, visto che sono distanti 8 punti dal primo posto del Napoli . Alla ripresa, i ragazzi di Paulo Fonseca giocheranno contro la Juventus , in una sfida fondamentale se si vorrà tenere il treno dello Scudetto. Ecco novità sul rientro degli infortunati.

Milan, Gabbia lavora per recuperare l'infortuno. Ci sarà contro la Juventus?

Matteo Gabbia, come ricorda 'Il Corriere dello Sport' è fermo per un problema muscolare. Il difensore italiano ha messo la partita contro la Juventus nel mirino, spera di tornare nei convocati alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Si sta allenando a Milanello in modo differenziato per recuperare al massimo. Sarebbe un rientro fondamentale visto che la sfida contro i bianconeri potrebbe già essere decisiva. Al suo fianco possibilità per Fikayo Tomori. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Osimhen è possibile? Le cifre. E Ibrahimovic...