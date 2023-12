Milan, Ordine: “Jovic? Rincorre lo splendore passato. Dev’essere un diesel”

Il Milan ha vinto contro il Frosinone . Ieri i rossoneri hanno convinto vincendo per tre reti a uno. Franco Ordine , noto giornalista, ha parlato del periodo del Diavolo e in particolare di Luka Jovic, ieri in gol per la prima volta in rossonero . Ecco il suo parere su Il Corriere dello Sport.

Milan, Ordine: "Jovic un passo alla volta"

"Luka Jovic, 26 anni tra qualche settimana, serbo, calcisticamente dev’essere un diesel. Per caratteristiche fisiche in effetti ha bisogno di scaldare al meglio il motore dei suoi muscoli prima di cominciare a brillare. In una settimana ci sono tre passaggi tormentati che sembrano annunciare il sigillo finalmente guadagnato ieri sera a San Siro. Una settimana prima, contro la Fiorentina ebbe sul piede migliore, il sinistro, la palla per rompere il ghiaccio, gridare in faccia a San Siro la sua rinascita e invece il compasso di Terracciano gli vietò la gioia più grande. Martedì in Champions, partendo dalla panchina, nel finale avvilente della sfida col Borussia, scheggiò di testa il palo e sembrò quasi la conferma della maledizione annunciata dall’insulto muscolare capitato a Thiaw. Un passo alla volta, è il nuovo comandamento di Jovic".