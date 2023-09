Milan, Giroud in dubbio? Jovic ha già colpito l’Inter

Da Giroud a Jovic, così Tuttosport in edicola oggi. L'attaccante francese, infatti, non sarebbe ancora sicuro di recuperare appieno e in tempo per Inter-Milan. La punta dovrebbe rientrare in gruppo da mercoledì, ma non è detto che riesca a tornare in forma. In quel caso, al suo posto, potrebbe giocare Luka Jovic, attaccante arrivato sul gong del calciomercato.