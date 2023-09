Francia, nessun problema per Maignan e Theo Hernandez | PM NEWS

Nella giornata odierna si è parlato di un mancato allenamento con la Francia da parte dei due giocatori del Milan Theo Hernandez e Mike Maignan . L'ultimo aggiornamento di 'RMC Sport', degli scorsi minuti, parla di terapie per il portiere rossonero e di una botta al polpaccio per il terzino sinistro.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, non risultano problemi gravi per Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno semplicemente svolto normale terapia dopo un match. Inoltre il portiere rossonero è solito svolgere terapie dopo ogni partita.