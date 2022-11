Milan e Inter, due mesi alla finale di Supercoppa Italiana in Arabia

Tra poco meno di due mesi, 18 gennaio 2023, Milan e Inter giocheranno la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. C'è un precedente

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come manchino poco meno di due mesi al derby tra Milan e Inter valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Si giocherà, infatti, il 18 gennaio 2023 a Riad, in Arabia Saudita, esattamente tra 59 giorni. Si tratterà, nella fattispecie, del secondo derby della Madonnina giocato all'estero valevole per questo trofeo.

Milan-Inter, presentazione del derby di Supercoppa — Il precedente risale al 6 agosto 2011. Anche allora era il Milan che si presentava alla finale della Supercoppa Italiana con lo Scudetto sul petto e, a Pechino, in Cina, sconfisse in rimonta per 2-1 l'Inter. La squadra allora diretta (per brevissimo tempo) da Gian Piero Gasperini andò in vantaggio su calcio di punizione di Wesley Sneijder.

Il Diavolo, allenato da Massimiliano Allegri, ribaltò poi il match con i gol di Zlatan Ibrahimović e Kevin-Prince Boateng, conquistando la coppa. Non è così scontato che lo svedese, tornato al Milan nel 2020, sia pronto tra due mesi per scendere in campo nella stracittadina. Ma la presenza di Zlatan non è l'unico dubbio che aleggia sul primo derby di Milano previsto nel nuovo anno.

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tecnici attuali dei rossoneri e dei nerazzurri, hanno perso rispettivamente 7 e 6 giocatori per i Mondiali in Qatar e ci sarà da capire quali saranno le loro condizioni fisiche una volta tornati dalla rassegna iridata e ripreso il ritmo campionato con le prime quattro partite tra Serie A e ottavi di finale di Coppa Italia.

Pioli perderà tanti titolari, di cui più di qualcuno (Theo Hernández, Olivier Giroud, Rafael Leão) 'rischiano' di fare molta strada in Qatar. Inzaghi, al contrario, molti titolari li preserverà, ma ai Mondiali, oltre Marcelo Brozović, ha entrambi gli attaccanti, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

