Mondiali in Qatar – Benzema out, per Francia-Australia pronto Giroud

Lo ha riferito il 'Corriere della Sera', ricordando come Karim Benzema , centravanti titolare della Francia, nonché Pallone d'Oro 2022 , si sia infortunato nel corso dell'ultimo allenamento con i 'Bleus' e, di fatto, sia fuori dai Mondiali. Ecco, dunque, che l'uomo dei gol pesanti in rossonero e dalla professionalità al di sopra di ogni sospetto scalda i motori per la sua patria.

Giroud, secondo le ultime indiscrezioni, non solo sarà il punto di riferimento della Francia ai Mondiali in occasione del match inaugurale contro l'Australia, in programma martedì 22 novembre, alle ore 20:00, bensì anche per l'intera manifestazione. È l'unico centravanti di ruolo chiamato, infatti, da Deschamps oltre Benzema.