Infortunio Leao: ecco quando punta a riaverlo in campo il Milan

Il 'CorSera' ha sottolineato come, in casa Milan, sia stato fatto un punto della situazione sulle condizioni di Leao. Il quale, ieri, era a Milanello per le terapie, con tanto di post sui social a confermarlo. L'obiettivo è quello di riaverlo in campo al 100% in Atalanta-Milan di sabato 9 dicembre in campionato.