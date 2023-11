Milan-Borussia Dortmund, Leao non ce la fa: il rientro slitta

Il ragazzo - ieri a Milanello per le terapie - sta provando a rientrare per quel vero e proprio spareggio da 'dentro o fuori' in Europa. Ma, come evidenziato dal quotidiano torinese, ci sono dei tempi tecnici da rispettare far sì che Leao possa tornare a giocare per il Milan senza che la lesione lasci dei pericolosi strascichi.

Molto probabile che rientri a dicembre contro l'Atalanta — Sul calendario, dunque, ora si guarda a Milan-Frosinone di sabato 2 dicembre. Non ci si dovrà stupire, però, se il numero 10 rossonero tornerà ad allenarsi in gruppo nella settimana che porterà ad Atalanta-Milan di sabato 9 dicembre. Il club di Via Aldo Rossi non intende correre alcun rischio con Leao, riconosciuto come il giocatore più forte della rosa di mister Stefano Pioli.

Il rischio - eventuale - di perderlo per un lasso di tempo maggiore non è neanche messo in conto. Quindi, contro Fiorentina, Borussia Dortmund e, molto probabilmente, Frosinone, il Milan dovrà fare a meno di Leao e tirare fuori qualcosa in più anche dagli altri attaccanti. In campionato, infatti, è squalificato per due turni Olivier Giroud. LEGGI ANCHE: Centrocampista, le tre piste seguite da Moncada per gennaio >>>

