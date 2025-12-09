L'attaccante portoghese Rafael Leao è uscito per un infortunio (problema muscolare all'adduttore destro) al 31' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 poi vinta in rimonta dai rossoneri. Ci sarà giovedì? Le news

Ieri sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto in rimonta, da 2-0 a 2-3, sul campo del Torino di Marco Baroni nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Notizie liete di serata, il primo gol in rossonero di Adrien Rabiot e la doppietta di Christian Pulisic che, gettato in campo nonostante fosse febbricitante, ha risolto il match con dei colpi da campione.