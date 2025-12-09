Pianeta Milan
Infortunio Leao, Milan in ansia: ecco cosa filtra sulla sua presenza in Supercoppa

Milan, oggi esami per Leao dopo l'infortunio: le sensazioni per la Supercoppa Italiana
L'attaccante portoghese Rafael Leao è uscito per un infortunio (problema muscolare all'adduttore destro) al 31' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 poi vinta in rimonta dai rossoneri. Ci sarà giovedì? Le news
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto in rimonta, da 2-0 a 2-3, sul campo del Torino di Marco Baroni nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Notizie liete di serata, il primo gol in rossonero di Adrien Rabiot e la doppietta di Christian Pulisic che, gettato in campo nonostante fosse febbricitante, ha risolto il match con dei colpi da campione.

Milan, infortunio per Leao: Supercoppa a forte rischio

La nota negativa? L'infortunio che, al 31', ha costretto Rafael Leao ad abbandonare anzitempo la sfida contro i granata. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in giornata Leao si sottoporrà agli esami medici per capire l'entità del problema rimediato all'adduttore destro e, soprattutto, i tempi di recupero. Il numero 10 rossonero sarà sicuramente assente in Milan-Sassuolo di domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, a 'San Siro'.

La speranza, in casa Milan, è che per l'asso lusitano non sia nulla di grave e che possa essere a disposizione per giovedì 18 dicembre, quando i rossoneri di Allegri giocheranno in Arabia Saudita, contro il Napoli di Antonio Conte, la semifinale della Supercoppa Italiana. Le sensazioni, per la 'rosea', sono però tutt'altro che positive: probabilmente servirà un miracolo per vedere Leao in campo contro gli azzurri.

