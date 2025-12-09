'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 , disputatasi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' e terminata 2-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri . Voto 5,5 della 'rosea', quindi lieve insufficienza, all'arbitro del match, Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova, per un motivo che ora vedremo.

Moviola Torino-Milan, Chiffi non arriva al 6. Ecco perché

Ma andiamo con ordine nell'analisi degli episodi da moviola di Torino-Milan. All’8’ movimento ad uscire e verso la palla del braccio di Fikayo Tomori: rigore in diretta, ok. Al 17’, prima del gol di Duván Zapata, contrasto tra Adrien Tamèze e Christopher Nkunku: Chiffi è a un metro, contatto lieve e ha lasciato proseguire. Al 38’, Zapata rischia il giallo su Adrien Rabiot. Quindi, quanto è successo nella ripresa.