La moviola di Torino-Milan 2-3, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: Christopher Nkunku giù due volte, ecco come ha interpretato gli episodi l'arbitro Daniele Chiffi di Padova
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatasi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' e terminata 2-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Voto 5,5 della 'rosea', quindi lieve insufficienza, all'arbitro del match, Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova, per un motivo che ora vedremo.

Ma andiamo con ordine nell'analisi degli episodi da moviola di Torino-Milan. All’8’ movimento ad uscire e verso la palla del braccio di Fikayo Tomori: rigore in diretta, ok. Al 17’, prima del gol di Duván Zapata, contrasto tra Adrien Tamèze e Christopher Nkunku: Chiffi è a un metro, contatto lieve e ha lasciato proseguire. Al 38’, Zapata rischia il giallo su Adrien Rabiot. Quindi, quanto è successo nella ripresa.

Colpito in avvio Nkunku in area di rigore, dopo il cross dalla destra di Ruben Loftus-Cheek. Per l'arbitro è 'contatto light'. Al 60', giusto il solo cartellino giallo a Faustino Anjorin. Quindi, al 65', l'episodio che è valso l'insufficienza in pagella a Chiffi.  Che Adams va in gol: azione annullata da Chiffi che valuta falloso l'intervento di Marcus Pedersen, il quale cinge Alexis Saelemaekers: mima la spinta a due mani che invece c’è solo all'81', stessi protagonisti in duello sulla fascia sinistra.

