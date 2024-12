Milan, disastro infortuni! Fonseca aspetta i rientri: ecco tutte le date

Il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi. I rossoneri sono in difficoltà in Serie A, dove occupano l'ottavo posto in classifica. Per la squadra di Paulo Fonseca arrivano anche i problemi fisici e non solo di gioco e dei risultati. Dopo il KO di Leao , scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha toccato il punto più critico in termini di infortuni : Fonseca aveva fuori dieci giocatori, ma presto ci dovrebbe essere dei rientri.

Milan, scia di infortuni: da Milanello arrivano novità positive

Christian Pulisic, out dalla partita contro l'Atalanta, dovrebbe tornare disponibile per la Roma, per essere poi al top per la Supercoppa Italiana. Bennacer ha ripreso ad allenarsi con la squadra e contro la Roma siederà finalmente in panchina. Al momento Isma ha una sola presenza stagionale. Atteso al rientro anche Jovic, dopo l'intervento all'inguine. E ci saranno di nuovo anche Morata e Torriani, al rientro dai problemi influenzali. Per Loftus-Cheek e Musah si proverà il recupero per la Juventus e la Supercoppa Italiana.