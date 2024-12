Milan, come sta Leao? Ecco le ultime sulle sue condizioni | PM News

Come sta Rafael Leao? L'attaccante del Milan è uscito dal campo per un problema fisico: ecco le ultime sulle sue condizioni

Come sta Rafa?

Secondo quanto ci risulta, infatti, Leao ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Ulteriori controlli verranno fatti, con una risonanza, durante la prossima settimana. Possiamo quindi essere certi che l'attaccante rossonero non sarà disponibile per la prossima partita di campionato fra Milan e Roma. Mentre, per la sfida successiva, quella di Supercoppa contro la Juventus, ci sarà da attendere per capire qualcosa in più. Nel frattempo, però, Fonseca deve fare i conti con un'emergenza infortuni e preparare la delicata partita contro i giallorossi di Ranieri senza uno dei suoi migliori giocatori.