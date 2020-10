Milan, il ritorno in grande stile di Theo Hernández

Milan, è tornato al gol Theo Hernández

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan. Proprio nella giornata di ieri, oltretutto, ha compiuto appena 23 anni. Nonostante la giovane età, il numero 19 rossonero è già un baby-campione. Dopo i 7 gol ed i 5 assist in 36 gare tra Serie A e Coppa Italia della scorsa stagione, infatti, Theo Hernández è tornato al gol domenica scorsa. A San Siro, in occasione del 3-0 contro lo Spezia, Theo Hernández ha realizzato la rete del momentaneo raddoppio rossonero. Come? Con una splendida galoppata coast to coast conclusa con un diagonale, chirurgico, nell’angolo più lontano alla sinistra del portiere ospite Rafael. Prima rete in campionato, in questa stagione, per Theo Hernández, 8° centro complessivo in maglia rossonera. Con questo gol, Theo Hernández è diventato il più giovane difensore in Europa, dalla scorsa stagione ad oggi, a segnare almeno 7 reti nei primi cinque campionati del continente. MERCATO MILAN E THEO HERNÁNDEZ, COSA LI LEGA? SCOPRILO QUI >>>