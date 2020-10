Milan, la curiosità: questo mercato vale… Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri, con un po’ di amarezza, si è concluso il mercato del Milan. I tifosi si aspettavano un colpo dopo la qualificazione ai gironi di Europa League, ma alla fine la società ha preferito non acquistare un difensore.

Andando a fare un piccolo resoconto, il Milan ha preso Tatarusanu, Kjaer (riscattato dal Siviglia), Kalulu, Dalot (prestito secco dal Manchester United), Tonali (35 milioni totali, ma solo i 10 del prestito andranno a bilancio quest’anno), Brahim Diaz (prestito secco dal Real Madrid), Saelemaekers (riscattato dall’Anderlecht), Rebic (riscattato dall’l’Eintracht) e Hauge dal Bodo Glimt.

Theo Hernandez: la curiosità

Il totale speso? 22.5 milioni di euro. La curiosità è che grossomodo la stessa cifra spesa la scorsa stagione per acquistare Theo Hernandez, prelevato dal Real Madrid. Una differenza evidente tra quanto è stato fatto nella scorsa stagione e quanto è stato fatto quest’anno.

L’input della proprietà era quello di spendere il meno possibile, e bisogna dire che Maldini e Massara alla fine ci sono riusciti. E’ vero, probabilmente mancano all’appello un difensore centrale e un vice Ibrahimovic, ma nel complesso la squadra può essere considerata più forte rispetto alla scorsa stagione. Basterà per approdare in Champions League? Difficile dirlo, ma chissà che i soldi risparmiati non possano servire per qualche colpo nella sessione di gennaio.

Intanto Maldini si gode Theo Hernandez, una delle operazioni più riuscite degli ultimi anni. Lo spagnolo (oggi festeggia il compleanno) anche in questa stagione si sta confermando un elemento fondamentale per il Milan. Gol, assist e tanta corsa sulla fascia: Theo è davvero devastante. 20 milioni non sono mai stati spesi meglio…

