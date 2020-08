Milan, ieri test contro la Primavera: in gol anche Kalulu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ieri, presso il centro sportivo di Milanello, il Milan di Stefano Pioli ha sostenuto un test in famiglia, di tre tempi da 45′ ciascuno, contro la Primavera di Federico Giunti.

Poker dei ‘grandi’: a segno anche Kalulu

Il match è terminato 4-1 per i ragazzi di Pioli, a segno con Alexis Saelemaekers, Pierre Kalulu, Ante Rebić e Lucas Paquetá. Per i Giovani Diavoli Rossoneri, invece, è andato in gol Alessandro Sala. Ricordiamo che le prossime amichevoli dei rossoneri saranno contro il Novara (mercoledì 2 settembre), poi Milan-Monza (sabato 5 settembre) e Milan-Vicenza (mercoledì 9 settembre).

ROSSONERI AD UN PASSO DA SANDRO TONALI. CIFRE E DETTAGLI DELL’AFFARE >>>