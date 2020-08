CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 31 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 31 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, riporta le accuse di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, alla Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ‘bloccato’ Arkadiusz Milik, ma senza presentare offerte. E il polacco, per gli azzurri, rappresenta una potenziale fonte di introito in una trattativa con la Roma.

Il Napoli, intanto, pensa a cedere Diego Demme per prelevare, dalla Fiorentina, il talento Gaetano Castrovilli. In alto, sotto la testata, si parla di Lionel Messi: secondo la Liga è valida la clausola rescissoria di 700 milioni di euro e, quindi, l’argentino non può andare a costo zero al Manchester City.

In basso, le parole di Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e il sì di Sandro Tonali al trasferimento al Milan. Infine, l’ombra di Ralf Rangnick su Paulo Fonseca in casa giallorossa.

