Calciomercato Inter – Dall’Argentina: Messi ha scelto dove giocare | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Come noto, in questi giorni Lionel Messi, classe 1987, fuoriclasse argentino e calciatore numero uno al mondo, ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via. Messi, infatti, nel suo contratto aveva previsto la possibilità di liberarsi a costo zero, a partire da quest’estate e vorrebbe avvalersi di tale clausola.

Il Barça, per il momento, fa muro. Non vuole perdere la sua stella. Quel che è certo è che la bellissima storia d’amore tra Messi ed i colori blaugrana sembra essere giunta al termine. Ma dove andrà a giocare il numero 10 argentino nella stagione 2020-2021? Sono tante le ipotesi sul piatto. Sembra che il Manchester United abbia contattato l’entourage di Messi ma, ad onor del vero, le squadre maggiormente accreditate ad aggiudicarsi il suo cartellino sono altre.

Si tratta, nella fattispecie, di Inter, PSG e Manchester City. Sarà, probabilmente, una di loro, a godere dell’apporto del fenomeno Messi d’ora in avanti. Un indizio sul futuro della ‘Pulce‘ ci arriva, in queste ore, dall’Argentina, più precisamente dal quotidiano ‘La Nación‘. In base a queste indiscrezioni, sembra proprio che il futuro di Messi non sarà colorato di nerazzurro: non ci dovrebbe essere, dunque, la sfida con Cristiano Ronaldo anche in Serie A dopo i tanti duelli andati in scena nella Liga.

Messi, infatti, avrebbe scelto il Manchester City di Pep Guardiola come sua prossima squadra. Messi, con Guardiola, aveva vinto tutto in Catalogna. Non va dimenticato, poi, come la gran parte della dirigenza dei ‘Citizens‘ sia spagnola (l’amministratore delegato Ferrán Soriano è catalano di Barcellona, il direttore sportivo Aitor Begiristain è basco). Infine, in squadra c’è l’argentino Sergio Agüero: sono amici e Messi è il padrino del figlio del ‘Kun’.

Insomma, una serie di elementi che spinge, con forza, Messi verso un approdo in Premier League. Inter e PSG restano, comunque, alla finestra in attesa, eventualmente, di altri colpi di scena … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>