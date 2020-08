Milan-Monza, amichevole a ‘San Siro’ sabato 5 settembre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, il prossimo sabato 5 settembre, a ‘San Siro‘ andrà in scena un’amichevole di prestigio: Milan-Monza.

Sarà la seconda amichevole stagionale del Milan di Stefano Pioli, che farà seguito a quella di mercoledì 2 novembre contro il Novara. Una sfida che vedrà, dunque, i rossoneri confrontarsi con i brianzoli di Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex tecnico del Diavolo, freschi di promozione in Serie B.

Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, per ben 31 anni proprietario ed amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, oggi ricoprono le medesime cariche al Monza e rimetteranno piede a ‘San Siro‘ per una gara che, inutile dirlo, sarà caratterizzata da una vena romantica.

L’ultima volta che il Monza ha giocato contro il Milan, a ‘San Siro‘, in gare ufficiali, risale a ben 33 anni fa. Il 30 agosto 1987, in Coppa Italia, fu sconfitto per 2-0 dai rossoneri, a segno per due volte con Marco van Basten. Milan-Monza sarà visibile, come annunciato dalla società meneghina, sull’app ufficiale A.C. Milan e su ‘Milan TV‘ (su ‘Sky‘, canale 230 e ‘DAZN‘).

