Milan, Ordine consiglia Ibrahimovic. Tre dinamiche per il nuovo allenatore

Situazione delicata in casa Milan. Dopo il KO in Champions League contro il Liverpool, Paulo Fonseca sembra sempre più in bilico, con il derby in arrivo domenica sera. Franco Ordine, noto giornalista, ha scritto un pezzo per 'Il Corriere dello Sport' su Ibrahimovic e la panchina del Milan. Le sue parole sulla situazione in casa rossonera.