Milan, Ibrahimovic: il “voglio, posso e comando” non funziona. Servono fatti

Dato che la situazione si ripete con preoccupante frequenza, il Milan potrebbe prima di tutto beneficiare di una stabilizzazione . Gerry Cardinale deve capire quanto l'atteggiamento deciso con cui il suo rappresentante agisce in un ambiente già provato da mesi di delusioni e critiche sottili, sia funzionale per il club. Il patron rossonero deve chiedersi se davvero ciò di cui il club ha bisogno per la propria immagine è una figura imprevedibile come quella di Zlatan.

Migliorare nella comunicazione

Ibrahimovic potrebbe diventare un grande dirigente in futuro, ma attualmente, almeno sul piano della comunicazione, deve migliorare. Troppe uscite infelici, troppo personalismo e troppe parole d'effetto che non trovano riscontro nei fatti. Così non fa il bene del Milan, e questo non è un aspetto secondario, considerando che rappresenta l'unico legame tra il milanismo e l'attuale proprietà.