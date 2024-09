Franco Ordine , noto giornalista, ha scritto un lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Argomento il momento in casa del Milan e in particolare Ordine fa chiarezza sul ruolo di Ibrahimovic ( ECCO PERCHE' E' ASSENTE ), Cardinale , Theo-Leao e non solo . Ecco il parere dell'opinionista.

Milan, Ordine: "Ibrahimovic è da “assolvere” su una cosa. Cardinale più cosciente"

"Nel caso di Zlatan Ibrahimovic che ha lasciato da quasi due settimane Milano, l’Italia e il Milan per un impegno, è diventato quasi indispensabile per dare conto di quello che è avvenuto a Milanello e dintorni. Su un punto, fondamentale, Ibrahimovic è da “assolvere” pienamente: ed è sul suo ruolo esercitato all’interno del Milan. Ibrahimovic ha pieni poteri sull’area tecnica". (Ordine parla di tanti esempi nel suo pezzo). "Per tutti questi motivi la sua assenza da Milanello, ha fatto molto rumore. Sarebbe stato utilissimo averlo in tribuna all’Olimpico per la nota vicenda del cooling break con Theo e Leao, ai quali ha successivamente parlato al telefono. E forse ancora più preziosa sarebbe stata la presenza “protettiva” nei confronti di Fonseca.