PM – Ibrahimovic salta Milan-Venezia. È in “missione Top Secret”

Filtrano smentite invece su possibili frizioni con la proprietà, che sarà presente allo stadio. Gerry Cardinale, in Europa per un evento Redbird, volerà a Milano da Londra per vedere la partita. In tribuna sarà affiancato dall'AD Giorgio Furlani e dal DT Geoffrey Moncada. Lo stato maggiore, meno Ibrahimovic. Ma per il Milan, tanto basta.