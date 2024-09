Milan, Ordine: “Maldini e Boban hanno avuto un merito. Ibrahimovic …”

Milan, Ordine bacchetta Ibrahimovic: poi incensa Maldini e Boban

"La cosa più grave è che dinnanzi a un mercato buono dal punto di vista della qualità, tranne probabilmente Emerson Royal, i giocatori che sono arrivati sembrano praticamente delle merd***e se senti i tifosi. C'è un clima di sfiducia totale alimentato dai risultati, un pessimismo cosmico che nemmeno dopo la retrocessione in B con Farina ho notato. Probabilmente perché non c'erano i social. Anche Maldini e Boban avevano sbagliato con Giampaolo, ma qual è stato il loro merito? Qui si marca la differenza con Ibra. Boban, che era quello più sensibile sull'argomento, dopo la prima partita a Udine comincia a porsi il problema. Alla settima lo mandano via, volevano prendere Spalletti ma poi vanno su Pioli. Tu Ibra, in questo momento, dovevi essere qui per sentire gli umori, come si allenano i giocatori. E' quello che manca…di Maldini si possono criticare alcune scelte dal punto di vista del mercato, però non ha mai saltato un allenamento, un viaggio o una partita".