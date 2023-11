Ibrahimovic a un passo dal Milan: compiti anche sul calciomercato?

Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal ritorno al Milan con funzioni dirigenziali. Così apre 'Tuttosport'. La fumata bianca è attesa in tempi brevi (per la Gazzetta tra oggi e domani). L’ingresso di Ibrahimovic dovrebbe provocare la riduzione di alcuni poteri che attualmente sono nelle mani dell’amministratore delegato Giorgio Furlani per quanto riguarda la parte sportiva. L’ex attaccante svedese dovrebbe dire la sua anche sulle strategie di mercato e su alcune linee da seguire per il settore giovanile.