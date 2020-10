Milan: i rinforzi saranno Romagnoli, Rebic ed Ibrahimovic

Milan, presto torneranno Romagnoli, Rebic ed Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la situazione attuale del Milan di Stefano Pioli. Tre vittorie nelle prime tre giornate in Serie A, con zero gol al passivo e la momentanea vetta della classifica insieme all'Atalanta, nonché la qualificazione ai gironi di Europa League. Niente male l'avvio della stagione 2020-2021 per i rossoneri. I quali, adesso, un po' scottati dal mancato arrivo di un difensore dal mercato, vogliono recuperare al più presto i grandi assenti. Ante Rebic, che si è lussato il gomito a Crotone, potrebbe avere una tregua dai suoi dolori durante questa settimana di sosta della Serie A per via degli impegni delle Nazionali. Quindi Zlatan Ibrahimovic, fermo dal 24 settembre scorso, giorno di Milan-Bodø/Glimt, aspetta il doppio responso negativo dal tampone per capire quando avrà superato il coronavirus. Infine, il capitano Alessio Romagnoli, fermo dallo scorso luglio ma praticamente pronto per giocare. Rebic, Ibrahimovic e Romagnoli mettono nel mirino il derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre. Sfida alla quale, però, non potranno partecipare Andrea Conti e Mateo Musacchio, per il cui recupero ci vorrà un altro po'.