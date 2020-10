CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 6 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della conclusione del calciomercato 2020. Il botto è rappresentato da Federico Chiesa, che passa dalla Fiorentina alla Juventus per 60 milioni di euro totali tra prestito oneroso biennale ed obbligo di riscatto.

In viola approda lo svincolato José Maria Callejón. Intanto, Chris Smalling è tornato alla Roma. Invece Nikola Kalinić, ex centravanti del Milan, ha firmato per l’Hellas Verona. Colpo Adam Ounas per il Cagliari. Si parla, in prima pagina, anche di Lautaro Martínez, centravanti dell’Inter, che chiede il rinnovo di contratto alla società nerazzurra.

