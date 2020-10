Calciomercato Juventus – Chiesa è ufficialmente bianconero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il tormentone è finito. Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha depositato pochi minuti fa il contratto in Lega Calcio. La Fiorentina ha rimpiazzato il talento azzurro con Jose Maria Callejon, svincolatosi dal Napoli.

Laa formula del trasferimento? Prestito oneroso biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La Juventus pagherà 2 milioni di euro subito, altri 8 milioni di euro nell’estate 2021. Quindi, 40 milioni di euro per il riscatto definitivo nell’estate 2022. Con l’aggiunta, infine, di 10 milioni di euro di bonus facilmente conseguibili. Il diritto di riscatto diventerà obbligo al raggiungimento anche solo di una di queste condizioni: qualificazione della Juventus in Champions League; 60% di presenze di Chiesa (per almeno 30′) in maglia bianconera; 10 reti e 10 assist per Chiesa con la Juventus da qui al 2022.

