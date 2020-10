Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (06/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina al gran colpo del calciomercato 2020. Lo mette a segno la Juventus, prelevando Federico Chiesa dalla Fiorentina per 60 milioni di euro tra prestito oneroso biennale ed obbligo di riscatto. José Maria Callejón lo sostituisce in maglia viola, mentre la Roma riabbraccia Chris Smalling, stavolta a titolo definitivo, dal Manchester United. L’oscar della ‘rosea‘ per i migliori rinforzi? Al Napoli di Gennaro Gattuso. Dopo la sosta del campionato, intanto, ci sarà il derby verità tra Inter e Milan. Rischia di mancare Zlatan Ibrahimović, che risulta ancora positivo al coronavirus.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA