Milan, i nuovi non lasciano il segno: anche De Ketelaere si fa aspettare

MILAN, MISTERO DE KETELAERE

Charles De Ketelaere (attaccante AC Milan) ancora deve sbloccarsi in rossonero | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan e di uno Charles De Ketelaere che non è ancora riuscito a lasciare il segno nella squadra rossonera. Questo nonostante il belga sia l'eccezione di mister Stefano Pioli, l'unico dei nuovi acquisti nel calciomercato estivo ad aver praticamente sempre giocato.

In questo Milan di inizio stagione, infatti, gli ultimi arrivi sono in ombra. L'ossatura della squadra rossonera è quella dello Scudetto ma, per il momento almeno, non c'è traccia degli altri giocatori. Divock Origi, finora, è stato spesso infortunato e tra Serie A e Champions League è riuscito a mettere insieme soltanto 98'.

Decollo problematico, così come per gli altri acquisti del Milan 2022-2023, i quali, adesso, vanno alla ricerca di credibilità, soprattutto in un periodo così caldo della stagione, con partite ogni tre giorni e con tante assenze per infortunio alla corte di Pioli.

Il deludente De Ketelaere, finora, simboleggia il mercato deludente del Milan secondo il 'CorSport'. Nessun giocatore bocciato, ci mancherebbe. Siamo soltanto ad ottobre. Rimandato, però, questo sì. CDK in pratica è fermo all'assist per Rafael Leao in Milan-Bologna 2-0 di fine agosto.

Quello che sta giocando un po' di più, tra l'altro senza mai convincere, è Sergiño Dest: arrivato per l'infortunio di Alessandro Florenzi, in campo per forza per l'infortunio di Davide Calabria. Il Milan, ora, si sta interrogando sulla solidità delle altre nuove, seconde linee.

In primis Yacine Adli, efficace nel precampionato, ma è rimasto una bella speranza e, per adesso, è fermo a 54' giocati. Solo in Serie A, perché, come Aster Vranckx (15' di gioco) e Malick Thiaw (addirittura mai impiegato), è escluso dalla lista UEFA per la Champions League.

Insomma, per ora Pioli ricorre al 'vecchio' Milan quando ha bisogno di ricambi. La speranza è che presto anche i nuovi possano entrare - convincendo - nelle rotazioni del tecnico. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>