Milan, solo Pioli può far risalire De Ketelaere dalla sua crisi

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Charles De Ketelaere , attaccante del Milan . Questo perché il fantasista belga, classe 2001 , non sta di certo brillando - finora - nella sua prima stagione in maglia rossonera. Forse sull'ex Bruges pesa un po' il paragone fatto con Ricardo Kaká : d'altronde, ha sottolineato il quotidiano torinese, era già stato fatto con Lucas Paquetá e tutti sappiamo com'è finita.

Quello che è innegabile, però, è che De Ketelaere stia facendo molta fatica nel Milan di Stefano Pioli . Quella disputata in casa del Chelsea , mercoledì sera, era l'undicesima partita di CDK nel Diavolo. Attesa come la gara della svolta e del cambio di passo, è invece diventata quella del disastro. Prestazione brutta, un sacco di brutti voti sulle pagelle del giorno dopo, un'oretta abbondante di poco costrutto e una conclusione spedita tra le braccia di Kepa .

Undici partite, tra Serie A e Champions League, e nessun gol all'attivo per De Ketelaere. Finora non sta ripagando l'investimento da 35 milioni di euro, bonus inclusi, che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno voluto fare su di lui la scorsa estate. Il ragazzo, così come tutto il Milan, è ora atteso dall'esame Juventus. La partita contro i bianconeri, domani pomeriggio a 'San Siro', può rappresentare la perfetta occasione per il rilancio comune in grande stile.