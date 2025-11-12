Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo
Contro l'Inter, a quanto pare, 'Monsieur' Rabiot (così come lo chiama il vice allenatore, Marco Landucci) dovrebbe tornare da titolare, restituendo al Milan di Allegri lo schermo davanti alla difesa che tanto è mancato nelle ultime cinque partite. La 'rosea', sul numero 12 rossonero, ha fatto oggi anche il punto della situazione dal punto vista contrattuale.
Cifre base più basse dell'OM. Ma i bonus ...—
Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha preso Rabiot per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi (7+2,5) e lo ha messo sotto contratto per tre anni, fino al 30 giugno 2028. Lo stipendio, molto più basso rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti a stagione che percepiva all'Olympique Marsiglia: sembra che la cifra sia di 3,5. Più, ovviamente, bonus che potrebbero contribuire a far lievitare sensibilmente quell'importo.
LEGGI ANCHE: Ambrosini: “Milan, ecco cosa ha di speciale Rabiot. I miei dubbi su Leao e Pulisic” >>>
Per il quotidiano sportivo nazionale, Rabiot ha accettato di rimettersi in gioco al Milan, a cifre inferiori, dal suo vecchio mentore e 'papà' calcistico Allegri, in un ruolo chiave, dove può sentirsi importante. E più vincerà in rossonero, più guadagnerà. C’è un bonus se alzerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana, uno ancora più pesante se vincerà il campionato con il Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA