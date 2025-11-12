Contro l'Inter, a quanto pare, 'Monsieur' Rabiot (così come lo chiama il vice allenatore, Marco Landucci ) dovrebbe tornare da titolare , restituendo al Milan di Allegri lo schermo davanti alla difesa che tanto è mancato nelle ultime cinque partite. La 'rosea', sul numero 12 rossonero, ha fatto oggi anche il punto della situazione dal punto vista contrattuale.

Cifre base più basse dell'OM. Ma i bonus ...

Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha preso Rabiot per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi (7+2,5) e lo ha messo sotto contratto per tre anni, fino al 30 giugno 2028. Lo stipendio, molto più basso rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti a stagione che percepiva all'Olympique Marsiglia: sembra che la cifra sia di 3,5. Più, ovviamente, bonus che potrebbero contribuire a far lievitare sensibilmente quell'importo.