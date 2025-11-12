Pianeta Milan
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che si avvicina al rientro in campo dopo oltre un mese per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, è giunto nell'ultimo calciomercato estivo dall'Olympique Marsiglia per una cifra irrisoria
Per il derby contro l'Inter in calendario a 'San Siro' domenica 23 novembre alle ore 20:45 e valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri - come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - dovrebbe ritrovare Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, classe 1995, ha disputato la sua ultima partita in rossonero il 5 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino, in occasione di Juventus-Milan 0-0. Poi, nella sosta Nazionali di ottobre, Rabiot ha rimediato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro che l'ha costretto a saltare le partite contro Fiorentina, Atalanta, Pisa, Roma e Parma.

Contro l'Inter, a quanto pare, 'Monsieur' Rabiot (così come lo chiama il vice allenatore, Marco Landucci) dovrebbe tornare da titolare, restituendo al Milan di Allegri lo schermo davanti alla difesa che tanto è mancato nelle ultime cinque partite. La 'rosea', sul numero 12 rossonero, ha fatto oggi anche il punto della situazione dal punto vista contrattuale.

Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha preso Rabiot per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi (7+2,5) e lo ha messo sotto contratto per tre anni, fino al 30 giugno 2028. Lo stipendio, molto più basso rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti a stagione che percepiva all'Olympique Marsiglia: sembra che la cifra sia di 3,5. Più, ovviamente, bonus che potrebbero contribuire a far lievitare sensibilmente quell'importo.

LEGGI ANCHE: Ambrosini: “Milan, ecco cosa ha di speciale Rabiot. I miei dubbi su Leao e Pulisic” >>>

Per il quotidiano sportivo nazionale, Rabiot ha accettato di rimettersi in gioco al Milan, a cifre inferiori, dal suo vecchio mentore e 'papà' calcistico Allegri, in un ruolo chiave, dove può sentirsi importante. E più vincerà in rossonero, più guadagnerà. C’è un bonus se alzerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana, uno ancora più pesante se vincerà il campionato con il Diavolo.

