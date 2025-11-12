«Ho la fortuna di fare tante cose nel Milan dopo aver vissuto a Milanello tanti anni, in cui si lavorava per stare ai vertici in ogni manifestazione. Il nostro rapporto con BMW non è solo commerciale, ma va oltre. BMW già da tempo fa progetto nel sociale, così come il Milan. Con il nostro supporto e la nostra collaborazione faremo tante cose per questa giusta causa», ha detto Massaro.

«Un nostro calciatore - ha raccontato Davide Leonardi, fondatore di Insuperabili - ha parlato con Massaro nel museo. Mi ha detto che alcune sue parole erano servite per fare ciò che hanno fatto poi in campo. Questi atleti poi vincono anche grazie a quell'ora in cui giochiamo insieme. È un momento ricco e di crescita per tutti».