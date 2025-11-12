Pianeta Milan
AC Milan e BMW, partner da vari anni, hanno presentato ieri ufficialmente nella sede del club rossonero la terza stagione di 'BMW in Tour', un progetto di sport e inclusione sociale. Ecco com'è andata la giornata in questo articolo del 'CorSport'
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a 'Casa Milan', si sia tenuta la conferenza stampa di 'BMW in Tour', la presentazione della terza edizione di un nobile progetto di sport, formazione e inclusione sociale che coinvolge il club rossonero, il prestigioso brand automobilistico e la squadra degli Insuperabili.

BMW, Milan e gli Insuperabili insieme per il terzo anno

Alcune concessionarie del noto marchio bavarese di auto presenti in Italia ospiteranno match tra due squadre miste, composte da atleti Insuperabili e dipendenti BMW. A fare gli onori di casa, per il Milan, è stato Daniele Massaro, ex attaccante del Diavolo e attualmente brand ambassador del club di Via Aldo Rossi.

«Ho la fortuna di fare tante cose nel Milan dopo aver vissuto a Milanello tanti anni, in cui si lavorava per stare ai vertici in ogni manifestazione. Il nostro rapporto con BMW non è solo commerciale, ma va oltre. BMW già da tempo fa progetto nel sociale, così come il Milan. Con il nostro supporto e la nostra collaborazione faremo tante cose per questa giusta causa», ha detto Massaro.

«Un nostro calciatore - ha raccontato Davide Leonardi, fondatore di Insuperabili - ha parlato con Massaro nel museo. Mi ha detto che alcune sue parole erano servite per fare ciò che hanno fatto poi in campo. Questi atleti poi vincono anche grazie a quell'ora in cui giochiamo insieme. È un momento ricco e di crescita per tutti».

