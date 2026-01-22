Giudice ha quindi proseguito così. "In questi anni, la scelta di nominare rispettivamente CEO e CFO Giorgio Furlani e Stefano Cocirio, già nel CdA Milan quando Elliott era proprietario, ha alimentato una certa ambiguità. Ma la presenza dei due (che avevano lasciato Elliott e sono oggi dirigenti del Milan) non è mai stata legata al 'vendor loan'. Oggi il Milan ribadisce in una nota la 'sintonia' e il 'contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management' e peraltro la carica di AD di Furlani, scaduta a fine 2025, è stata riconfermata per un altro mandato triennale".