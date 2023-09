Milan, Giroud giorni cruciali: da martedì il countdown verso l’Inter

Il conto alla rovescia verso il derby tra Inter e Milan, come scrive Il Corriere dello Sport, passa inevitabilmente dai giorni in cui Olivier Giroud verrà monitorato con attenzione. La sosta delle nazionali riconsegna al Milan un bomber acciaccato. Giroud deve rimandare a martedì qualche indicazione più precisa, ma non certo definitiva, intanto ha fatto rientro in Italia: questo è il verdetto del week-end, dopo la distorsione alla caviglia accusata nel primo tempo di Francia-Irlanda giovedì sera. Esami dall’esito incoraggiante, quelli svolti l’indomani. Ora bisogna capire i margini che ci sono affinché possa recuperare la forma in tempo utile per il derby. Il quotidiano parla anche dell''allarme' per Theo e Maignan (QUA LE NOSTRE NEWS). LEGGI ANCHE: Il calciomercato ha portato alternative. Bastano per colmare il gap con l'Inter?