Milan-Girona, Ordine: “Vale un tesoro! Ecco il conteggio brutale”

"Vale un autentico tesoro per il Milan e per Sergio Conceicao". Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, presenta Milan-Girona, penultima partita della prima fase della Champions League 2024-25. Il Diavolo, vincendo stasera e contro la Dinamo Zagabria tra una settimana, si garantirebbe un posto tra le prime otto della maxi classifica e il pass diretto agli ottavi di finale. Ordine parla dei motivi economici su 'Il Giornale'. "Cifre alla mano ecco il conteggio brutale: 15 milioni l'incasso eventuale da un passaggio tra le prime otto". Poi si passa anche all'importanza che avrebbe per il campo: "Poi al conto economico bisognerà aggiungere quello di natura esclusivamente tecnica evitando altre due sfide (il play off se non si arriva tra le prime otto) risparmiate durante il mese di febbraio inaugurato dal derby, e con dentro il recupero col Bologna (6 partite invece che 8 in estrema sintesi)".