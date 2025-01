Milan-Girona, probabili formazioni: un ritorno a sorpresa in panchina

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21:00, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Girona di Michel, valido per la 7^ giornata della prima fase della Champions League 2024/2025. I rossoneri hanno in mano la possibilità di arrivare tra le prime otto della maxi classifica vincendo oggi e contro la Dinano Zagabria, che vorrebbe dire ottavi di finale senza passare ai playoff. 'La Gazzetta dello Sport' parla delle probabili formazioni di Milan-Girona. IL PUNTO SUL GIRONA>>>