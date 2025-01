Milan, Ordine: “Errore madornale. Hanno risparmiato con Fonseca, ma…”

Il Milan, tra mercato e prestazione molto deludente contro la Juventus, fa estremamente discutere. Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha parlato durante 'Pressing', programma di Mediaset. Ecco le sue parole su Tomori e il momento dei rossoneri. "Tomori si era promesso alla Juventus quando c'era Fonseca, con Conceicao è cambiato scenario. Tomori non è Nesta. A trenta milioni è dare via per il Milan, ma con chi lo sostituisci? Come li spendi?".