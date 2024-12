Tanto spazio concesso a Milan-Genoa sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 15 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che quella odierna è una giornata importante per i colori rossoneri. Sia per quello che succederà sul campo, sia per tutto ciò che ci sarà intorno e di contorno al match contro il 'Grifone' di Mario Balotelli e Patrick Vieira. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA